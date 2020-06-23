Рестораны и кафе потеряли более половины доходов за два месяца пандемии

В апреле оборот свердловских предприятий общепита составил 1,8 млрд руб. — 39,5% от уровня прошлого года. В мае суммы чуть подросли — до 1,9 млрд руб.

Для сравнения: в марте этот показатель составил 4,1 млрд руб., примерно такие же цифры были в феврале и январе. А в апреле-мае 2019 г. показатель был на уровне 4,5 млрд руб., — говорится в сообщении ведомства.

При этом, отметили в Свердлстате, в целом по итогам I квартала 2020 г. оборот превысил показатели прошлого года — 12,4 млрд руб. против 11,9 млрд руб. в 2019-м.

Также упали показатели в розничной торговле:

В апреле 2020 г. оборот этого сегмента в Свердловской области составил 82,8 млрд руб, в мае — 83,9 млрд руб. В прошлом году в апреле оборот был 95,2 млрд руб, в мае — 97,2 млрд руб.

В оптовом сегменте также произошло падение: 185,8 млрд руб. в апреле 2020 г. против 200,3 млрд руб. в том же месяце 2019-го. По маю падение тоже есть, хотя и не такое сильное: 176,8 млрд руб. против 180,2 млрд руб. соответственно.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 деятельность предприятий сферы общепита была приостановлена. Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сейчас такие предприятия могут работать только на доставку или навынос. Опрос МКЕ показывает, что дистанционные формы обслуживания внедрили далеко не все предприятия общепита: 66% респондентов рассказали, что на время действия в регионе режима повышенной готовности предприятия просто остановили работу.

Как ранее рассказывал DK.RU, по данным на конец апреля 2020 г. почти половина сотрудников предприятий общепита в регионе остались без работы и без зарплаты. Компания МКЕ, которая занимается консалтингом в области развлекательной недвижимости, провела опрос среди управляющих и бар-менеджеров более чем 40 предприятий общественного питания Екатеринбурга. В итоге выяснилось, что почти 70% работников были были отправлены в неоплачиваемые отпуска, около 80% не получали даже МРОТ, гарантированный правительством. 47% работников в итоге остались совсем без работы. Еще 18% смогли сменить сферу деятельности. В центры занятости обратились лишь 10% респондентов.

Отметим, что гебернатор Евгений Куйвашев продлил ограничения до 29 июня, несколько смягчив режим. Работать можно салонам красоты, косметологам и финтес-клубам (правда, разрешены только индивидуальные тренировки). Открыть заведения общепита можно будет только на последнем этапе снятия ограничений.