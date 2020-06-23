«Стремитесь к ситуациям, где вам больно и тяжело. Так ваш ленивый мозг заработает»

Сегодня очень часто можно услышать, что все люди талантливы, что нам стоит только захотеть, поверить в себя, и все получится. Но если все так просто, почему каждый второй вокруг не счастливый миллиардер, в свободное время занимающийся творчеством? Психолог Андрей Курпатов в книге «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе» предлагает трезво взглянуть на реальность. Вот что он пишет:

1. Нужно, чтобы было больно и тяжело

«… не бежать надо от ситуаций, где вам больно и тяжело, а искать их. А найдя, пресечь всякую жалость к себе и ценить сложность задачи, которую вы решаете. Чем сложнее задача, тем сильнее напряжется ваш мозг, а чем сильнее он напряжется, тем больше будет от него — ленивого — проку.

Когда вы ищете для себя комфортные условия, а не задачу, вы создаете не ту обстановочную афферентацию. Нелепо думать, что, устроившись каким-нибудь фрилансером на партайм, сидя дома перед телевизором и с телефоном наперевес, вы поставите себя в условия, способствующие максимальному развитию вашего потенциала».

2. Выбирайте способ страдания

«Уровень страдания и уровень счастья — это для каждого из нас своего рода константы, обусловленные биохимией нашего мозга. Плюс-минус, но от перемены мест слагаемых ничего толком не изменится. ... Можно, безусловно, тренировать в себе позитивное мышление, научиться использовать техники совладания со стрессом — все это, конечно, работает (я про это кучу книжек написал и все на основе реальной психотерапевтической практики), но, опять-таки, эффект нас ждет в определенном — нашем личном — диапазоне. Поэтому я, как, возможно, и вы, должен выбирать не между «счастьем» и «несчастьем», а между тем, как именно я буду страдать и что будет радующей меня платой за эти страдания. Если я не сделаю этот выбор, я все равно буду страдать, и уж точно я не получу за эти страдания того, что может меня порадовать».

3. Учитесь на успехах, а не на ошибках

«Некоторые любят повторять фразу, что, мол, надо учиться на чужих ошибках. Не знаю, может быть. Но я бы рекомендовал искать людей, у которых можно учиться тому, что у них блестяще получается, — тому, как они думают, как принимают решения, как ведут дела. А ошибки есть у каждого, и это совсем не страшно.

В любом деле, каким бы я ни занимался, у меня всегда были учителя. Иногда даже заочные, но я пытался узнать о них так много, как только было возможно, чтобы максимально точно их реконструировать, понять ту внутреннюю механику, которая позволяет им делать то, что меня так восхищает».

4. Развиваться надо в одном «круге компетенций», но с учетом перемен

«Развиваясь в рамках одного и того же «круга компетенции», вы последовательно наращиваете свое конкурентное преимущество, становясь действительным профессионалом своего дела, возможно, лучшим из лучших, — это, согласитесь, вполне логично.

К сожалению, время «круга компетенций», в том виде, в котором о нем было принято говорить до сих пор, как мне кажется, все-таки заканчивается. В новом мире просто не будет профессий или рода формата занятий, которые бы не менялись радикально и даже не исчезали бы совсем. Но это значит лишь то, что мы сами должны иначе взглянуть на это понятие — «круг компетенций». В конце концов, компетенция — это не просто какой-то профессиональный навык, это знание того, как устроен определенный аспект реальности.

Кажется, что я часто менял профессии — был военным врачом, занимался наукой, работал психотерапевтом в психиатрической клинике, заведовал методическим отделом по психотерапии, писал книжки, снимал программы, руководил производственной компанией, создал учебнонаучное учреждение, а сейчас и вовсе, пусть и лишь с частичной занятостью, работаю в банке. Причем это далеко не полный перечень моих занятий и мест работы. Но менял ли я свой «круг компетенции»? Мне кажется, что все-таки нет, потому что, где бы я ни работал, чем бы я ни занимался, я всегда накапливаю и использую знания об одном и том же аспекте реальности, точнее о двух ее сопряженных аспектах: о поведении человека и о способах организации знания нашим мозгом».

5. Проблема в недостатке знаний

«Если у вас не получается найти путь к желанной цели — дело в модели реальности, которую построил ваш мозг. Скорее всего, ей просто недостает нужных научных знаний. Чем, с учетом имеющихся у нас знаний, точнее наша модель реальности, тем лучше будут и те маршруты, которые генерит наш мозг. ... По сути, это уже решения — то, каким образом мы можем достичь удовлетворения наших потребностей или на худой конец обеспечить их разумную корректировку. Интегрированное в наши представления о мире научное знание — освоенное, осмысленное, отработанное нами в практике — отрицает саму необходимость какой-то «силы воли». Как объяснял еще Лев Семенович Выготский: пока в вашей голове не вызрело еще решение, вы — сколько ни тужьтесь — не сможете заставить себя что-то сделать; однако же как только решение будет принято, ваши действия не потребуют никакого дополнительного «волевого усилия».

Но, опять-таки, эти научные знания о мире, о своем собственном мозге, о человеческом поведении и т. д. и т. п. должны в вас быть. А это непросто — слышал звон, да не знаю, где он. Над знанием нужно работать, чтобы оно входило, или, если хотите, прорастало нейронными связями в те нейрофизиологические системы, обращаясь к которым ваш мозг принимает решения. И честно говоря, я не знаю, как в современном мире — столь конкурентном и токсичном – можно рассчитывать хоть на какой-то успех, полагаясь лишь на наивно-бытовые представления о мире. Это примерно то же самое, что выйти на бой, размахивая белым флагом. Может, повезет, конечно, — выживете. Но выиграть это сражение у вас вряд ли получится».