«Стремитесь к ситуациям, где вам больно и тяжело. Так ваш ленивый мозг заработает»
«Выбирать нужно не между счастьем и несчастьем, а между тем, как именно вы будете страдать и что будет платой за это. Без такого выбора вы все равно будете страдать, но ничего не получите взамен».
Сегодня очень часто можно услышать, что все люди талантливы, что нам стоит только захотеть, поверить в себя, и все получится. Но если все так просто, почему каждый второй вокруг не счастливый миллиардер, в свободное время занимающийся творчеством? Психолог Андрей Курпатов в книге «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе» предлагает трезво взглянуть на реальность. Вот что он пишет:
1. Нужно, чтобы было больно и тяжело
«… не бежать надо от ситуаций, где вам больно и тяжело, а искать их. А найдя, пресечь всякую жалость к себе и ценить сложность задачи, которую вы решаете. Чем сложнее задача, тем сильнее напряжется ваш мозг, а чем сильнее он напряжется, тем больше будет от него — ленивого — проку.
Когда вы ищете для себя комфортные условия, а не задачу, вы создаете не ту обстановочную афферентацию. Нелепо думать, что, устроившись каким-нибудь фрилансером на партайм, сидя дома перед телевизором и с телефоном наперевес, вы поставите себя в условия, способствующие максимальному развитию вашего потенциала».
2. Выбирайте способ страдания
«Уровень страдания и уровень счастья — это для каждого из нас своего рода константы, обусловленные биохимией нашего мозга. Плюс-минус, но от перемены мест слагаемых ничего толком не изменится. ... Можно, безусловно, тренировать в себе позитивное мышление, научиться использовать техники совладания со стрессом — все это, конечно, работает (я про это кучу книжек написал и все на основе реальной психотерапевтической практики), но, опять-таки, эффект нас ждет в определенном — нашем личном — диапазоне. Поэтому я, как, возможно, и вы, должен выбирать не между «счастьем» и «несчастьем», а между тем, как именно я буду страдать и что будет радующей меня платой за эти страдания. Если я не сделаю этот выбор, я все равно буду страдать, и уж точно я не получу за эти страдания того, что может меня порадовать».
3. Учитесь на успехах, а не на ошибках
«Некоторые любят повторять фразу, что, мол, надо учиться на чужих ошибках. Не знаю, может быть. Но я бы рекомендовал искать людей, у которых можно учиться тому, что у них блестяще получается, — тому, как они думают, как принимают решения, как ведут дела. А ошибки есть у каждого, и это совсем не страшно.
В любом деле, каким бы я ни занимался, у меня всегда были учителя. Иногда даже заочные, но я пытался узнать о них так много, как только было возможно, чтобы максимально точно их реконструировать, понять ту внутреннюю механику, которая позволяет им делать то, что меня так восхищает».
4. Развиваться надо в одном «круге компетенций», но с учетом перемен
«Развиваясь в рамках одного и того же «круга компетенции», вы последовательно наращиваете свое конкурентное преимущество, становясь действительным профессионалом своего дела, возможно, лучшим из лучших, — это, согласитесь, вполне логично.
К сожалению, время «круга компетенций», в том виде, в котором о нем было принято говорить до сих пор, как мне кажется, все-таки заканчивается. В новом мире просто не будет профессий или рода формата занятий, которые бы не менялись радикально и даже не исчезали бы совсем. Но это значит лишь то, что мы сами должны иначе взглянуть на это понятие — «круг компетенций». В конце концов, компетенция — это не просто какой-то профессиональный навык, это знание того, как устроен определенный аспект реальности.
Кажется, что я часто менял профессии — был военным врачом, занимался наукой, работал психотерапевтом в психиатрической клинике, заведовал методическим отделом по психотерапии, писал книжки, снимал программы, руководил производственной компанией, создал учебнонаучное учреждение, а сейчас и вовсе, пусть и лишь с частичной занятостью, работаю в банке. Причем это далеко не полный перечень моих занятий и мест работы. Но менял ли я свой «круг компетенции»? Мне кажется, что все-таки нет, потому что, где бы я ни работал, чем бы я ни занимался, я всегда накапливаю и использую знания об одном и том же аспекте реальности, точнее о двух ее сопряженных аспектах: о поведении человека и о способах организации знания нашим мозгом».
5. Проблема в недостатке знаний
«Если у вас не получается найти путь к желанной цели — дело в модели реальности, которую построил ваш мозг. Скорее всего, ей просто недостает нужных научных знаний. Чем, с учетом имеющихся у нас знаний, точнее наша модель реальности, тем лучше будут и те маршруты, которые генерит наш мозг. ... По сути, это уже решения — то, каким образом мы можем достичь удовлетворения наших потребностей или на худой конец обеспечить их разумную корректировку. Интегрированное в наши представления о мире научное знание — освоенное, осмысленное, отработанное нами в практике — отрицает саму необходимость какой-то «силы воли». Как объяснял еще Лев Семенович Выготский: пока в вашей голове не вызрело еще решение, вы — сколько ни тужьтесь — не сможете заставить себя что-то сделать; однако же как только решение будет принято, ваши действия не потребуют никакого дополнительного «волевого усилия».
Но, опять-таки, эти научные знания о мире, о своем собственном мозге, о человеческом поведении и т. д. и т. п. должны в вас быть. А это непросто — слышал звон, да не знаю, где он. Над знанием нужно работать, чтобы оно входило, или, если хотите, прорастало нейронными связями в те нейрофизиологические системы, обращаясь к которым ваш мозг принимает решения. И честно говоря, я не знаю, как в современном мире — столь конкурентном и токсичном – можно рассчитывать хоть на какой-то успех, полагаясь лишь на наивно-бытовые представления о мире. Это примерно то же самое, что выйти на бой, размахивая белым флагом. Может, повезет, конечно, — выживете. Но выиграть это сражение у вас вряд ли получится».