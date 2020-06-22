Визовый центр Великобритании возобновляет работу в Екатеринбурге

Британские визовые центры с 29 июня возобновляют работу по приему документов на английскую визу, об этом сообщается на их официальном сайте:

Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня, — говорится в сообщении.

Для посещения визового центра нужно будет измерить температуру и иметь при себе маску. Восстановление работы будет проходить поэтапно.

В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер. Кроме того, временно приостанавливается оказание услуги Priority Visa Service по ускоренному рассмотрению заявлений.

Добавим, что все прибывающие в Великобританию должны провести две недели на самоизоляции. Это правило вступило в силу 8 июня 2020 г.

Что касается других стран, что генеральное консульство США в Екатеринбурге сообщает, что возобновит стандартные визовые услуги тогда, когда можно будет проводить визовые собеседования безопасно для заявителей и сотрудников.

Дата открытия консульских отделов дипломатических представительств Чешской Республики в Екатеринбурге пока точно не определена:

Можно предполагать, что консульства вновь откроются во второй половине лета 2020 г., вероятно, в конце июля-начале августа, — сообщили в консульстве.

Ранее DK.RU рассказывал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал жителям России воздержаться от зарубежного отдыха и отправиться летом путешествовать внтури страны. Вслед за его выступлением авиакомпании изменили карту полетов и увеличили количество внутренних рейсов. Например, с начала июня авиакомпания «Победа» возобновила полетную программу в Москву и Сочи.

Также авиакомпания «Россия», помимо полетов в Санкт-Петербург, с 22 июня запустила рейсы в Анапу, Сочи, Симферополь и Калининград.