Режим ограничений в Свердловской области продлили до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений, который ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на неделю, то есть до 29 июня. Глава региона сообщил об этом в Instagram и добавил, что послабления режима могут начаться уже в середине недели:

Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня. При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно, — написал Куйвашев.

Как рассказывал DK.RU, в пятницу, 19 июня, Евгений Куйвашев ослабил часть ограничений, которые действовали на территории региона. Например, он допустил проведение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены лишь на 10%, также губернатор разрешил работу салонам красоты, косметологам и фитнес-клубам, но при соблюдении особых требований. В остальном в Свердловской области действуют режим повышенной готовности и масочный режим. Не могут работать торговые центры, рестораны и кафе, а также большие магазины.

Отметим, что в среду, 24 июня, в Екатеринбурге пройдет парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Ранее губернатор отмечал, что посетить мероприятия смогут все жители региона, единственное условие: соблюдать масочный режим.

DK.RU сообщал, что 22 июня в Свердловской области подтвердились 197 случаев коронавирусной инфекции. При этом 133 случая заболевания приходятся на Екатеринбург. Всего в регионе выявлено 11129 случаев COVID-19.