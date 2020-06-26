«В 1968 году никто не закрывал экономики, хотя потери от вируса составили 4 млн человек»

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group в эфире программы Марианны Минскер «Вы держитесь» рассказал о будущем экономики, поправках в Конституцию, курсе рубля и раздаче денег населению. DK.RU выбрал из интервью главное.

Про Конституцию и голосование

— Нужно понять, какие задачи мы перед собой ставим. Если люди ставят перед собой задачу не допустить принятие поправок в Конституцию, она будет звучать абсурдно. Мы прекрасно понимаем, что в абсолютно авторитарной системе, которая сейчас выстроена, это просто невозможно. Даже если 50-60% общества будет против поправок, все равно они будут приняты.

Мы имеем дело не просто с автократией, а с информационной автократией. Вопрос в том, чего мы можем добиться в этой ситуации. Думаю, что немногого. Но чего-то достичь можно. Например, можно было бы попробовать примирить два лагеря оппозиционеров: тех, кто ходит на голосование, и тех, кто его игнорирует.

На мой взгляд, это единственный способ получить с паршивой голосовательной овцы хоть клок шерсти.

Я убежден в том, что даже если будут абсолютно честные голосовательные процедуры, вряд ли мы получим большинство голосов против поправок, потому что у огромного большинства населения нет вообще понимания, о чем идет речь. Большое количество поправок отвечает если не публично декларируемым, то по крайней мере внутренним ожиданиям большинства населения. Очень малая часть населения понимает зачем это сделано, как это сделано и как это будет работать.

Про экономику и пандемию

— У нас нет никаких оснований считать, что второй волны не будет. Я думаю, с точки зрения здравого смысла нужно предполагать, что она будет. Вопрос экономики абсолютно отвязан от вопроса пандемии. С сегодняшней экономикой не было бы никаких проблем, если бы мы сами не закрыли ее во время вируса. В 1968 году никто не закрывал экономики, и с экономиками не было проблем, хотя потери от вируса составили 4 млн человек (речь о Гонконгском гриппе — DK.RU).

Если в начале марта большинство населения хотели не болеть и закрыть экономику, то к концу мая все уже хотели открывать экономику, даже если они заболеют. Что будет во время второй волны, я не знаю. Но если мы закроем экономику еще раз, последствия будут на порядок хуже, потому что уже есть накопленный эффект.

Про курс рубля

— У нас есть инфляция, ЦБ снижает ставку, а курс растет на высоких ставках. Экономика просела достаточно сильно, мы получили карантинный удар на фоне рецессии, которая уже была, получили неизменную монетарную политику, отсутствие помощи. Экономика сильно ослабла за это время, доходы населения прилично упали. И, поскольку из-а карантина упал и импорт, мы увидели, что курс был достаточно прочным.