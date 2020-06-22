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В Екатеринбурге банкротят помощника уральского экс-полпреда Холманских

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В Екатеринбурге банкротят помощника уральского экс-полпреда Холманских
Иллюстрация: Яндекс.Пнорамы

Андрей Перла проработал в уральском полпредстве четыре года, с 2012-го по 2016-й. Его коллеги говорят, что на Урале он накопил долгов и уехал, не расплатившись.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом бывшего помощника полномочного представителя президента Российской Федерации Андрея Перлы. Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление было подано 18 июня, сумма иска составляет чуть больше 478 тыс. руб. Заявитель иска не указан, заявление пока не принято к производству.

Сам Андрей Перла заявил ЕАН, что ничего не знает об иске, а вопрос о том, кто мог его подать, оставил без ответа.

Андрей Перла работал в уральском полпредстве с 2012 г. и отвечал за взаимодействие со СМИ, он уволился с должности и уехал из Екатеринбурга в 2016 г., сообщал DK.RU.

В прошлом году в одном из публичных выступлений политтехнолог Эдуард Коридоров сообщил, что был одним из кредиторов Перлы: он одолжил ему 10 тыс. долларов. В беседе с ЕАН Эдуард Коридоров рассказал, что в счет погашения долга получал выплаты по задолженности в тот период, когда Перла работал в Союзе журналистов России:

Набежало около 150 тыс. руб. После его увольнения поступлений нет. При этом я вижу следы его присутствия в публичном пространстве, он у кого-то работает и что-то получает. Но, если в первое время после суда приставы были действительно активными — искали его, подавали запросы в различные инстанции, то теперь я никаких шевелений не чувствую.

Добавим, что после увольнения из полпредства в Екатеринбурге Андрей Перла возглавлял департамент коммуникаций администрации Севастополя, а также был советником председателя Союза журналистов России. Сейчас Андрей Перла не занимает никаких публичных должностей, однако комментирует события в СМИ в качестве политического консультанта.

Автор: Екатерина Тарханова
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