«Политики должны перестать думать о трансфере и свыкнуться, что потом будет все то же»

Персонифицированность власти в России является проблемой, и поправки в Конституцию в части распределения полномочий среди конституционных органов власти призваны сделать политическую систему более устойчивой, считает сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию. В интервью РБК он рассказал, в чем видит смысл поправок, в том числе об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом. <...> Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы. Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее, — рассказал Клишас.

По его мнению, поправка позволяет вывести за скобки тему преемников, трансфера и «заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом».

То есть перестать думать о том, что будет потом. В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию, — добавил сенатор.

Накануне Путин сказал, что поправка в Конституции, которая позволяет ему снова избираться в президенты, нужна, чтобы чиновники не «рыскали глазами в поисках возможных преемников вместо нормальной ритмичной работы».

22 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно. Путин доволен выстроенной им системой, она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти, добавил Песков.