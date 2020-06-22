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«Политики должны перестать думать о трансфере и свыкнуться, что потом будет все то же»

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«Политики должны перестать думать о трансфере и свыкнуться, что потом будет все то же»
Иллюстрация: Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, должны перестать думать о трансфере и преемнике». Андрей Клишас — о том, зачем нужны поправки об «обнулении» сроков Путина.

#НОВОСТИ

Персонифицированность власти в России является проблемой, и поправки в Конституцию в части распределения полномочий среди конституционных органов власти призваны сделать политическую систему более устойчивой, считает сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию. В интервью РБК он рассказал, в чем видит смысл поправок, в том числе об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом. <...> Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы. Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее, — рассказал Клишас.

По его мнению, поправка позволяет вывести за скобки тему преемников, трансфера и «заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом». 

То есть перестать думать о том, что будет потом. В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию, — добавил сенатор.

Накануне Путин сказал, что поправка в Конституции, которая позволяет ему снова избираться в президенты, нужна, чтобы чиновники не «рыскали глазами в поисках возможных преемников  вместо нормальной ритмичной работы». 

22 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно. Путин доволен выстроенной им системой, она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти, добавил Песков.

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