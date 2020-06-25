Надо обязательно пользоваться тем, что сегодня государство дает бизнесу. Иначе вас обойдут

Аутсорсинговые компании, оказывающие бизнесу бухгалтерские, юридические и прочие услуги, имеют возможность оценить коронакризис с разных сторон. Они знают и положение дел своих клиентов, и в то же время оценивают текущую ситуацию с точки зрения собственного бизнеса. «Я прошла уже три кризиса, этот — четвертый. И он мало похож на то, что было раньше. Сходство, наверное, только в одном: если человек действительно предприниматель, если он хочет заниматься бизнесом — он найдет возможности для развития», — уверена Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод». Как коронакризис отразился на аутсорсинге, сколько бизнесов закрылось за это время а также почему роботы-бухгалтеры пока не могут тягаться с живыми людьми — Юлия поделилась с DK.RU.

«После двух недель удаленки вернулись в офис — так удобнее нашим клиентам»

— Наша компания, как и любой другой бизнес, не ожидала того, что случилось. Конечно, мы следили за ситуацией за рубежом, за тем, как мир потихоньку сажают на карантин, но как, наверное, все жители, надеялись, что нас это обойдет стороной. Когда президент объявил первую нерабочую неделю с 29 марта, мы испытали потрясение. И это несмотря на то, что удаленные бизнес-процессы у нас давно налажены.

«Счетовод» работает на рынке уже более 14 лет, и за это время у нас появилось немало клиентов- коммерческих компаний не только из Екатеринбурга и области, но и из других регионов. Чтобы вести с ними дела и беспрепятственно общаться удаленно, мы давно внедрили и отладили необходимые сервисы. Это же касается и нашей внутренней работы: у нас несколько офисов, и зачастую общение между сотрудниками проходит в онлайн.

Поэтому, когда мы ушли на удаленку, многие клиенты этого особо не заметили — для них мало что изменилось. Однако как только появились первые послабления и компаниям разрешили работать при соблюдении всех санитарных норм, мы вернулись в офисы. В первую очередь потому, что это было важно нашим клиентам: оказалось, что далеко не все из них готовы работать удаленно.

У нас довольно большой пул клиентов, которые предпочитают общаться офлайн: прийти в офис, поговорить с бухгалтером не только как со специалистом, готовящим отчеты по их бизнесу, но и просто по-человечески пообщаться. Думаю, роботы-бухгалтеры, о которых все чаще говорят в последнее время, вытеснят живых специалистов не раньше, чем из жизни уйдет нынешнее поколение, которое привыкло жить в офлайне. Изоляция, карантин еще больше подчеркнули важность живого общения.

«В ближайшее время показатели могут вернуться к докризисному уровню»

Сегодня, когда прошло уже три месяца с начала пертурбаций, можно сказать, что бизнес освоился с ситуацией. Это касается и моего предприятия, и деятельности наших клиентов. Конечно, сначала все сильно нервничали. Несмотря на то что этот кризис уже четвертый в мой бизнес-жизни — я успешно вышла из кризисов в 1998, 2008, 2014 гг., — нынешний совсем не похож на предыдущие, слишком много неизвестности: что впереди, чего и когда ожидать.

Когда мы закрывали офисы и уходили на удаленку, я провела собрание с сотрудниками, успокоила их, пообещала сохранить рабочие места — у людей на тот момент страх потерять работу был основным. Я просила у своих работников не паниковать, просто работать так же хорошо, как и раньше, пока не станет понятно, что делать дальше. Эта тактика сработала: уже через две недели настрой у всех был гораздо оптимистичнее.

Да, мы несколько «просели» в финансовом плане, ведь наша выручка зависит от положения дел у клиентов. И если у кого-то приостанавливается деятельность, это сразу сказывается на нас. В апреле и мае часть клиентов не работала, кто-то сократил персонал. Таким компаниям мы, конечно, пересчитали стоимость обслуживания. Некоторым — небольшим ИП и фирмам с одним-двумя сотрудниками — сократили до нуля: если у них нет денежных поступлений, им просто нечем нам платить. Но таких компаний было немного, в среднем снижение составило 20-30%.

Радует, что клиентов не стало меньше: никто не закрыл бизнес полностью, не отказался от наших услуг. Наоборот, наша клиентская база — а в ней около 500 компаний — пополнилась новыми организациями. Многие предприниматели начали искать способы экономии, занялись оптимизацией бизнеса. Аутсорсинг именно это и позволяет сделать: держать бухгалтера в штате более затратно, чем передать его функции специализированной компании.

Отрадно, что ни один сотрудник от нас не ушел, хотя на некоторое время зарплаты, конечно, снизились. Более того, кризис заставил нас сплотиться, подстегнул работать лучше, чтобы клиенты оставались именно с нами, чтобы именно наша компания оставалась на плаву и стала лучшей в городе. И по тому, как обстоят дела сегодня, я могу спрогнозировать, что в ближайшие пару месяцев мы вернемся к докризисному уровню.

«Бизнесмены опасаются принимать помощь от государства»

В отличие от нас не все наши клиенты смогли сохранить штат. К сожалению. Когда власти объявили нерабочую неделю с сохранением зарплаты за счет работодателей, конечно, бизнес схватился за голову: чем платить сотрудникам, если у компании нет дохода? В апреле у нас был просто вал обращений от собственников за юридическими консультациями, связанными с трудовым правом. Некоторые компании пошли на то, чтобы уволить сотрудников задним числом.

Сейчас стало понятно, что это решение было недальновидным, хоть зачастую и вынужденным — государство решило поддержать тех, кто не сократил рабочие места: с мая бизнес начал получать живые деньги, те самые 12 130 рублей на каждого сотрудника. Это правильное, хорошее решение. Другое дело, что оно несколько запоздало. Если бы эта мера заработала в апреле, это бы не просто помогло бизнесу, но еще и не подорвало бы его доверие к власти. На мой взгляд, именно эта потеря наиболее велика — отношения предпринимателей и власти и до этого оставляли желать лучшего. А после полутора месяцев, в течение которых бизнес был вынужден выживать, пытаясь сохранить сотрудников, вряд ли удастся легко вернуть лояльность бизнеса к государству.

Сегодня это недоверие очень чувствуется. Мы обзваниваем своих клиентов, которые подходят по критериям для получения господдержки, и предлагаем оформить документы, чтобы они смогли получить деньги от государства. Но многие собственники отказываются, аргументируя тем, что помощь от власти в итоге может превратиться неизвестно во что. Предприниматели боятся, что декларируемые «бесплатные деньги» в итоге обернутся поборами, что задним числом условия поменяют и придется возвращать взятое у государства, а то и в разы больше.

«Если дают, надо брать, чтобы играть на равных с другими»

Конечно, это условно бесплатные деньги. Они могут стать совершенно бесплатными, если бизнес выполнит определенные условия. Я сейчас говорю о кредите на восстановление деятельности — «Господдержка 2%». Мера направлена на то, чтобы сохранить численность работающих в нынешних условиях. Те, кто взял эти деньги, могут до декабря не платить ни тело кредита, ни проценты. В декабре банк проводит мониторинг бизнеса, и, если численность работников соответствует той, что была на 1 июня 2020 г., предприятие и дальше ничего не платит, ждет окончательного мониторинга в марте 2021-го. Если и к тому времени численность останется прежней, то и проценты, и тело кредита гасит государство.

Одна из «фишек» этой меры — использовать средства можно не только на выплату зарплаты, но и на любые затраты, связанные с деятельностью предприятия, на выплату арендных платежей и задолженности по ним. Давайте посчитаем: компания из нашего региона с 10 сотрудниками может получить от государства 1,08 млн руб. (формула расчета кредита такая: 12 130 руб. * 1,3 *1,15 (региональный коэффициент) * 6 месяцев * на количество сотрудников) и потратить их на свой бизнес. С начала июня мы помогли получить для своих клиентов «Господдержку 2%» на общую сумму 25 млн руб.

Я считаю, если есть возможность получить деньги от государства, это обязательно нужно сделать. В кои-то веки власть решила поддержать бизнес, и отказываться от этого просто недальновидно. В конце концов, если ты не возьмешь эти деньги, а их возьмет твой конкурент, кто в итоге останется в выигрыше? Но, конечно, не надо смотреть на эту поддержку как на подарок без обязательств. Если компания подаст на банкротство или не сохранит численность штата, собственнику придется вернуть эти средства, выплатить полностью из своего кармана. Но, на мой взгляд, все честно: бизнес выполняет свои условия, государство — свои.

«Государству надо ослабить вожжи и позволить бизнесу нагулять жирок»

С другой стороны, тех, кто не рискует связываться с властью, не доверяет ей, можно понять. Даже сейчас не все госведомства выполняют те обязательства, которые были заявлены публично. Все налоговые проверки должны были приостановить до 31 декабря, чтобы не грузить бизнес, которому и так сегодня тяжело.

У фискальных органов, видимо, есть свои планы: встречные и камеральные проверки никто не отменил, запросы идут пачками. Это касается и моего бизнеса, и бизнеса наших клиентов. В итоге собственник вместо того, чтобы думать, как восстанавливать свой бизнес, как его перезапускать, как действовать в изменившихся условиях, вынужден тратить время на ответы налоговикам, ходить на допросы в налоговую и зарплатные комиссии. Если бы государство действительно ослабило немного вожжи, позволило бизнесу хотя бы жирок нагулять снова, — это было бы хорошо для экономики.

Впрочем, могу сказать, что, если предприниматель действительно живет своим бизнесом, ему ничто не помешает. Знаете, среди наших клиентов есть такие компании, у которых кризис не прекращался никогда. Хорошо, что их мало. Все-таки в бизнесе многое зависит от собственника: от его энергии, гибкости ума, бизнес-интуиции. К счастью, среди наших клиентов таких — умных, прорывных, энергичных, настоящих предпринимателей — большинство.

Например, один из наших клиентов увеличил во время пандемии онлайн-продажи в 10 раз: с 1,5 млн руб. до 15 млн. До перехода на самоизоляцию они не особо развивали это направление — зачем, если основной канал продаж приносит постоянный доход? Кризис показал им, что у онлайна — огромные перспективы, потолка у этого направления не видно, поэтому можно поднимать и поднимать продажи. Они быстро сориентировались, переформатировались и теперь прекрасно себя чувствуют.

Наша компания в этот кризис не стала исключением и тоже увидела новые направления, над которыми мы уже начали работать.