Бизнесу и медикам помогут. Заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад

В Свердловской области за сутки подтвердились 197 случаев коронавирусной инфекции. При этом 133 случая заболевания приходятся на Екатеринбург. Всего в регионе выявлено 11129 случаев COVID-19.

119 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 93 человека в реанимационно-анестезиологических отделениях. 47 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 687 больных находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

По данным на 22 июня, выздоровели 5566 пациентов. За последние сутки было выписано из больниц 70 человек, пишет JustMedia.

Отметим, что впервые за последний месяц число новых случаев опустилось ниже отметки в 200 человек. В федеральном рейтинге по количеству новых заболевших регион опустился на 7-е место.

Сегодня стало известно, что региональные власти также решили расширить перечень компаний, которые могут получить рассрочку по уплате налога на имущество. Ранее, как сообщал DK.RU, отсрочку на уплату налога получили кинотеатры и владельцы нежилой недвижимости. Теперь к ним присоединятся предприятия, деятельность которых связана с пассажирским воздушным транспортом.

Между тем, предприниматели Свердловской области стараются оказать посильную помощь медикам, которые борются с пандемией.

DK.RU рассказывал, что екатеринбургские застройщики закупили для станции Скорой медицинской помощи имени Капиноса специальные защитные костюмы и средства индивидуальной защиты для работ (СИЗы), а также защитные комплекты инфекционистов на сумму более 7 млн руб. Среди компаний, оказавших помощь медикам скорых, «Стройтэк», Prinzip, «Проспект Девелопмент», «Ривьера Инвест Екб», «Первостроитель», «Брусника», «Екб-Строй-Инвест» и Ассоциация строителей Урала.

Главные меценаты региона Андрей Козицын и Игорь Алтушкин привезли из Китая несколько самолетов гуманитарного груза: медицинские перчатки, костюмы, маски и прочие средства защиты, и безвозмездно передали их в медучреждения.

Уральский предприниматель, основатель и генеральный директор типографии «Юнисофт принт» Алексей Оносов рассказал DK.RU, что его компания передала 2 тыс. масок и защитных экранов медикам и волонтерам Свердловской области, и пригласил присоединиться к этой акции и простых жителей Екатеринбурга:

Мы сотрудничаем в том числе со Свердловским региональным отделением «Волонтеры-медики». Они сообщили нам, что дефицита масок нет, а вот защитные лицевые экраны очень нужны. Стараемся помогать. Нашим клиентам и партнерам мы предлагаем направить с каждой купленной единицы товара 1 руб. на приобретение защитных масок. Но я знаю, что многие хотели бы чем-то помочь нашим врачам. Когда ты один, сделать это сложнее, а когда мы объединяемся, то можем внести существенный вклад. Все, кто хотел бы помочь медикам и волонтерам, могут обращаться на почту Help@usco.ru или набрать по телефону 8 800 1008 147, вместе мы объединим наши усилия.

Ранее владелец группы компаний «Очки для вас» Михаил Фейгин запустил в магазинах сети акцию помощи скорой помощи: 100 руб. с каждого заказа направлялись на покупку автомобиля скорой помощи для одной из станций Екатеринбурга. На данный момент сбор средств закрыт, вскоре новый автомобиль передадут медикам.

Добавим, что накануне в день Медицинского работника президент РФ Владимир Путин наградил орденами и медалями 19 главных врачей, их заместителей, врачей, заведующих отделениями и лабораториями из Свердловской области.