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Как не пополнить армию безработных. Пять востребованных навыков на рынке труда после COVID

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Как не пополнить армию безработных. Пять востребованных навыков на рынке труда после COVID
Иллюстрация: pixabay.com

К концу года официальное число безработных в России может превысить 6 миллионов человек. С работой становится все хуже, и для того, чтобы выжить, нужно не просто хорошо знать свое дело.

#ЛАЙФХАКИ

В середине июня официальное число безработных в России превысило 2,4 миллиона человек.  К концу года цифра может достичь шести миллионов. Что делать, чтобы остаться востребованным на рынке труда? «Цех» перечисляет профессиональные качества, которые сегодня важны.

Работа с данными

Чаще остальных полезных умений рекрутеры в последнее время называют способность анализировать и интерпретировать данные.

«Сей­час мы вы­хо­дим из ка­ран­ти­на, и нет со­мне­ний, что важ­ность дан­ных в на­шем мире воз­рас­тет», — го­во­рит Джейк Шварц, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии Gen­eral As­sem­bly, обу­ча­ю­щей про­грам­ми­ро­ва­нию и Data Sci­ence. «Спрос со сто­ро­ны ра­бо­то­да­те­лей на на­вы­ки, свя­зан­ные с по­ни­ма­ни­ем шаб­ло­нов мыш­ле­ния и по­ве­де­ния по­ку­па­те­лей в вир­ту­аль­ном мире, уве­ли­чи­ва­ет­ся», — со­гла­ша­ет­ся Адам Эн­бар, гла­ва ком­па­нии Flat­iron School — шко­лы про­грам­ми­ро­ва­ния, Data Sci­ence и ана­ли­ти­ки в сфе­ре ки­бер­без­опас­но­сти.

Коммуникативные навыки

Многие считают, что, помимо технических навыков, в мире после коронавируса возрасте и потребность в софт-скиллс. Алис­са Мер­вин, вице-пре­зи­дент LinkedIn Sales So­lu­tions, счи­та­ет, что по мере пе­ре­хо­да биз­не­са в сеть по­на­до­бит­ся раз­ви­вать эм­па­тию и спо­соб­ность слу­шать. Ее под­дер­жи­ва­ет гла­ва Hack­er­Rank Ви­век Ра­ви­сан­кар: чем мень­ше люди вза­и­мо­дей­ству­ют в фи­зи­че­ском мире, тем важ­нее спо­соб­ность ясно до­но­сить свои мыс­ли он­лайн.

Эмо­ци­о­наль­ный и со­ци­аль­ный ин­тел­лект так­же бу­дут це­нить­ся вы­со­ко, — говорит Ра­ви­сан­кар.

Креативность

LinkedIn про­ана­ли­зи­ро­вал сот­ни ты­сяч ва­кан­сий, что­бы опре­де­лить са­мые вос­тре­бо­ван­ные уме­ния 2019 года. Самым популярным «мяг­ким на­выком» стала кре­а­тив­ность.

«Гиб­кость и кре­а­тив­ность сей­час важ­ны как ни­ко­гда преж­де. Спо­соб­ность адап­ти­ро­вать­ся к работе из дома, он­лайн-встре­чам и по­иску ба­лан­са меж­ду ра­бо­чей и се­мей­ной жиз­нью сей­час крайне важ­на для про­дук­тив­но­сти, — го­во­рит Се­силь Аль­пер-Леру, вице-пре­зи­дент Ul­ti­mate Soft­ware. — Гиб­кость по­мо­жет нам под­стра­и­вать­ся под эти из­ме­не­ния, а кре­а­тив­ность — ис­поль­зо­вать ста­рые на­вы­ки по-но­во­му».

Управление искусственным интеллектом

По мне­нию Ка­ре­на Фи­чу­ка, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Rand­stad North Amer­ica, пан­де­мия ко­ро­на­ви­ру­са при­ве­ла к рас­про­стра­не­нию ав­то­ма­ти­за­ции. По­это­му в бли­жай­шее вре­мя воз­рас­тет важ­ность та­ких об­ла­стей зна­ния, как ра­бо­та с ис­кус­ствен­ным ин­тел­лек­том и ма­шин­ное обу­че­ние.

Гла­ва неком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ции Tech­no­va­tion Тара Чк­лов­ски счи­та­ет, что экс­пер­ты по ис­кус­ствен­но­му ин­тел­лек­ту об­ла­да­ют не толь­ко глу­бо­ки­ми тех­ни­че­ски­ми зна­ни­я­ми, но и ана­ли­ти­че­ски­ми на­вы­ка­ми, ко­то­рые по­мо­гут «твор­че­ски ре­шать про­бле­мы ре­аль­но­го мира».

Экспертиза в кибербезопасности

Все больше компаний переводят бизнес в интернет, все больше людей начинает работать удаленно. По­это­му, по мне­нию ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Ac­cen­ture of North Amer­ica Джим­ми Этери­джа, без­опас­ность в сети — еще одна важ­ная про­фес­си­о­наль­ная сфе­ра, ко­то­рая бу­дет нуж­дать­ся в спе­ци­а­ли­стах.

Со­глас­но ис­сле­до­ва­нию 2019 года, в сфе­ре ки­бер­за­щи­ты уже устро­е­ны око­ло 2,8 мил­ли­о­нов лю­дей по все­му миру. Но для на­деж­ной за­щи­ты ми­ро­во­го биз­не­са от он­лайн-пре­ступ­ни­ков по­на­до­бят­ся еще ми­ни­мум че­ты­ре мил­ли­о­на экс­пер­тов.

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