Как не пополнить армию безработных. Пять востребованных навыков на рынке труда после COVID
К концу года официальное число безработных в России может превысить 6 миллионов человек. С работой становится все хуже, и для того, чтобы выжить, нужно не просто хорошо знать свое дело.
В середине июня официальное число безработных в России превысило 2,4 миллиона человек. К концу года цифра может достичь шести миллионов. Что делать, чтобы остаться востребованным на рынке труда? «Цех» перечисляет профессиональные качества, которые сегодня важны.
Работа с данными
Чаще остальных полезных умений рекрутеры в последнее время называют способность анализировать и интерпретировать данные.
«Сейчас мы выходим из карантина, и нет сомнений, что важность данных в нашем мире возрастет», — говорит Джейк Шварц, генеральный директор компании General Assembly, обучающей программированию и Data Science. «Спрос со стороны работодателей на навыки, связанные с пониманием шаблонов мышления и поведения покупателей в виртуальном мире, увеличивается», — соглашается Адам Энбар, глава компании Flatiron School — школы программирования, Data Science и аналитики в сфере кибербезопасности.
Коммуникативные навыки
Многие считают, что, помимо технических навыков, в мире после коронавируса возрасте и потребность в софт-скиллс. Алисса Мервин, вице-президент LinkedIn Sales Solutions, считает, что по мере перехода бизнеса в сеть понадобится развивать эмпатию и способность слушать. Ее поддерживает глава HackerRank Вивек Рависанкар: чем меньше люди взаимодействуют в физическом мире, тем важнее способность ясно доносить свои мысли онлайн.
Эмоциональный и социальный интеллект также будут цениться высоко, — говорит Рависанкар.
Креативность
LinkedIn проанализировал сотни тысяч вакансий, чтобы определить самые востребованные умения 2019 года. Самым популярным «мягким навыком» стала креативность.
«Гибкость и креативность сейчас важны как никогда прежде. Способность адаптироваться к работе из дома, онлайн-встречам и поиску баланса между рабочей и семейной жизнью сейчас крайне важна для продуктивности, — говорит Сесиль Альпер-Леру, вице-президент Ultimate Software. — Гибкость поможет нам подстраиваться под эти изменения, а креативность — использовать старые навыки по-новому».
Управление искусственным интеллектом
По мнению Карена Фичука, генерального директора Randstad North America, пандемия коронавируса привела к распространению автоматизации. Поэтому в ближайшее время возрастет важность таких областей знания, как работа с искусственным интеллектом и машинное обучение.
Глава некоммерческой организации Technovation Тара Чкловски считает, что эксперты по искусственному интеллекту обладают не только глубокими техническими знаниями, но и аналитическими навыками, которые помогут «творчески решать проблемы реального мира».
Экспертиза в кибербезопасности
Все больше компаний переводят бизнес в интернет, все больше людей начинает работать удаленно. Поэтому, по мнению генерального директора Accenture of North America Джимми Этериджа, безопасность в сети — еще одна важная профессиональная сфера, которая будет нуждаться в специалистах.
Согласно исследованию 2019 года, в сфере киберзащиты уже устроены около 2,8 миллионов людей по всему миру. Но для надежной защиты мирового бизнеса от онлайн-преступников понадобятся еще минимум четыре миллиона экспертов.