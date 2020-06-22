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В России шестой день подряд регистрируют меньше 8 тыс. случаев коронавируса

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В России шестой день подряд регистрируют меньше 8 тыс. случаев коронавируса
Иллюстрация: Pixabay.com

Суточная смертность от Covid-19 опустилась ниже 100 человек впервые с 25 мая. Всего в стране насчитывается 592 280 случаев болезни. Официально умерло 206 человек, выздоровело — 344 416 человек.

#НОВОСТИ

В России выявили 7 600 новых случаев коронавируса, умерли 95 человек, полностью выздоровело 4 705 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране насчитывается 592 280 зараженных, 8 206 смертей, выздоровело 344 416 человек.

В Москве насчитывается 1068 новых случаев, Московской области — 506, ХМАО — 295, Нижегородской области — 219, Санкт-Петербурге — 217, Воронежской области — 199, Свердловской — 197, Иркутской — 194. Более 100 случаев также в Челябинской области, Тыве, Красноярском крае, ЯНАО, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Новосибирской, Волгоградской, Архангельской областях и Ставропольском крае.
 

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При этом, как указывают авторы телеграм-канала Macro Markets Inside, количество активных случаев за пределами Москвы находится на максимуме — 164 931 против 162 065 и 159 494 человек в предыдущие два дня. В целом по России количество активных случаев опять начало расти.
 
Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 8 963 253 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в США — 2 280 969, на втором месте Бразилия — 1 083 341. В этих странах зарегистрировано 119 977 и 50 591 смерть от коронавируса соответственно. Россия по числу случаев на третьем месте. При этом стремительно растет заболеваемость в Индии — там уже 425 282 случаев коронавируса.

21 июня в мире был зафиксирован рекордный прирост заболевших за сутки — 183 020 новых случаев, сообщила Всемирная организации здравоохранения. Около 116 тысяч случаев приходится на Северную и Южную Америки.

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