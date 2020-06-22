Чувствуете, что не живете полной жизнью? Просто прекратите мечтать о деньгах и счастье

Люди очень часто не могут воплотить свой потенциал. Подорвать способность к свободному выбору может многое, от семейных правил до устаревших образовательных стандартов. Сьюзен Фаулер, консультант по лидерству таких известных компаний, как Apple, Google, Harley‑Davidson и Kawasaki, называет три главных препятствия, три фатальных отвлекающих фактора — это материальные ценности, стремление к счастью и чрезмерная занятость. В книге «Ваш источник мотивации» она объясняет, почему именно это так часто мешает людям.

Материальные ценности

Сосредоточенность на обретении богатства вытесняет из жизни цели, достижение которых приносит куда большее удовлетворение. Но погоня за материальными благами сама по себе не так важна, как причина, по которой вы стремитесь их заполучить.

Вот что говорит по этому поводу Жак Форест, крупнейший специалист по мотивации в финансовых вопросах. Если вы хотите иметь больше денег, чтобы тратить их на других, экономить время или испытывать стабильность, то ваши шансы обрести материальное благополучие выше, чем если вы просто хотите тратить богатство на удовлетворение своих желаний. Форест подчеркивает, что деньги — понятие условное, придуманное людьми. По большому счету это просто способ замены бартера — неодушевленный объект, не имеющий смысла, пока мы сами не наделяем его таковым. Если вы жаждете денег только ради имиджа, власти или статуса, то эта жажда мешает вашему процветанию. Однако если вы стремитесь заработать больше, руководствуясь согласованной или интегрированной мотивацией либо пребывая в состоянии «потока», то ваш оптимальный мотивационный статус автоматически расширяет возможности для процветания.

Деньги — один из самых вредных фатальных отвлекающих факторов. Вы, разумеется, можете возразить, что без них попросту не проживешь. Это справедливо, но существует принципиальная разница между нуждой в деньгах и финансовой мотивацией. Если деньги служат для вас движущей силой, вы не можете ее контролировать — это она контролирует вас, лишая выбора. При этом также подрываются сопричастность (вы забываете о действительно качественных ценностях) и компетентность (когда материальные блага становятся конечной целью, тут уж не до обучения и развития).

Самое печальное то, что действия, основанные на материальных ценностях, не только подрывают ваше собственное здоровье и благополучие, но и негативно влияют на окружающих. Выбрав неправильный фокус, вы лишаетесь большой доли сочувствия и эмпатии. Ваши ценности формируют ваш подход к работе, игре, принятию решений и жизни в целом. А эти решения влияют на мир вокруг вас.

Стремление к счастью

Нейрофизиологи установили, почему, обретя статус или власть, человек испытывает эйфорию: при этом активируются те зоны мозга, которые отвечают за счастье. Но давайте задумаемся: что же такое на самом деле счастье? Словари трактуют это понятие как «удачливость, процветание, благоприятное стечение обстоятельств». Счастливого человека часто именуют баловнем судьбы или любимцем фортуны. То есть получается, что счастье зависит от того, что с нами происходит — без нашего активного участия. По сути, то, что «делает вас счастливым», противоречит вашей психологической потребности в выборе — ощущению того, что все действия исходят от вас самого, а не из каких-либо внешних источников. Если вы счастливы по ложным причинам (например, приобрели что-то в ущерб чужим интересам), то при этом подрывается сопричастность. Бессмысленное счастье может быть приятным, но оно никогда ничему вас не научит, и с течением времени вы рискуете подорвать свою компетентность.

Чрезмерная занятость

Попадаются люди, которые заявляют, что вся их жизнь сводится исключительно к работе. Если вы не способны отвлечься и даже в свободное время выбросить из головы служебные проблемы, то обязательно следует разобраться, почему так происходит. Очень важно выявить истинные причины, чтобы обрести сопричастность.

Возможно, работа для вас — своего рода знамя чести: «Я так занят важными вещами, что у меня просто нет времени ни на что другое!» В этом случае стоит призадуматься: а как же многие из самых успешных бизнесменов мира находят время на духовное обновление и общение с близкими? У вас в сутках те же 24 часа, что и у всех прочих на планете.

Мне нередко приходится слышать, что человек не хочет думать ни о чем, кроме работы, потому что он очень любит свое дело. Вполне логично. Но если ваша страсть подпитывается фатальными отвлекающими факторами — властью, статусом, имиджем, деньгами, то она запросто может стать одержимостью. А такую страсть вы уже не можете контролировать — это она контролирует вас.