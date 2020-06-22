Перед входом в ЦПКиО построят подземный паркинг. Для этого изменят категорию земель

Строительная компания Acons Group, которая возводит ЖК «Клевер-Парк» обратилась в мэрию с просьбой изменить назначение земель вокруг парка ЦПКиО. Как пишет 66.ru, городские чиновники планируют присвоить нескольким участкам в районе улиц Ткачей, Машинной и Щорса статус территории комплексного освоения.

По словам вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бирюлина, изменение назначения земель позволит сформировать зону перспективного развития вокруг парка.

Понятие «комплексное устойчивое развитие территории» (КУРТ) — это хороший механизм, который у нас, к сожалению, не развит в полной мере. Этот механизм позволяет инвестору вкладываться в инфраструктуру, которая нужна жителям. Что касается участка рядом с подземным переходом, то там планируется двухуровневый паркинг. Инвестор готов его строить за свой счет.

Представитель Acons Group подтвердил планы по поводу благоустройства территории вокруг парка:

Мы, как и большинство застройщиков, перешли на проектное финансирование. Такая модель не предполагает затрат на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры. Именно поэтому мы инициировали проект КРТ, который позволит нам финансировать работы по строительству набережной, двух пешеходных мостов, сквера и проектированию школы в рамках общего объема проектного финансирования.

Согласно федеральному законодательству, комплексное развитие территорий предполагает соблюдение строгих требований со стороны застройщиков: в границах должно быть застроено не менее 50% участка, из них минимум 10% — занято зелеными насаждениями, на 10 квартир — одно веломесто на стоянке, 60 мест в садиках и 120 мест в школах на 1000 жителей.

В Acons Group добавили, что прилегающая к парку территория уже частично благоустроена: со стороны ЦПКиО появился сквер с небольшим прудом и пирсом, обустроена набережная. Проектируется школа, которая расположится на берегу Исети, ближе к улице Щорса. Кроме того, в здании ночного клуба Gold планируется открыть детский образовательный центр.

Ранее DK.RU рассказывал, что голландское бюро Svesmi по заказу компании Acons Group в 2019 г. подготовило проект развития парка Маяковского и территории вокруг него. Инвестиции в благоустройство парка оцениваются в 2 млрд руб. По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.

Как рассказывал DK.RU, в конце 2019 г. в крупнейшем парке города сменился руководитель. Директором ЦПКиО стала Екатерина Кейльман. Последние 10 лет она работала в компании Tele-club, продюсировала фестивали «Гастроном», «Вилы», «Маяк» и альтернативный День города. Екатеринбуржцы с воодушевлением восприняли назначение Екатерины Кейльман и связывают с ней надежды на то, что парк станет современным.