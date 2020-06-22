Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.06
69,48
77,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Покупатели потекли в ТЦ: сколько магазинов не пережили кризис и как будут платить выжившие

8 989
Покупатели потекли в ТЦ: сколько магазинов не пережили кризис и как будут платить выжившие
Автор фото: Michal Jarmoluk. Иллюстрация: Pixabay.com

Посещаемость объектов торговой недвижимости в столице достигла 70% от прошлогодних значений, но в этом году не выйдет на докризисный уровень. Собственники помещений на существенные скидки не готовы.

#НОВОСТИ

В Москве Shopping Index (измеряет посещаемость объектов торговой недвижимости), который рассчитывает Watcom Group, на прошедшей неделе достиг 68-70% от значения за аналогичный период 2019 г., пишет «Коммерсантъ». Индекс постепенно восстанавливается с начала июня, тогда как на пике падения он составлял всего 30-35% от прошлогоднего показателя.

В Москве наблюдается хорошая динамика показателя: если не возникнет новых негативных факторов, в начале июля Shopping Index достигнет 80% от прошлогодних значений, указывает президент Watcom Роман Скороходов. Активно восстанавливается также посещаемость торговых точек в помещениях стрит-ритейла: по итогам второй недели июня они достигли 65% от такого же значения в прошлом году.

В условиях усталости от карантинных ограничений и ограниченных бюджетов на отдых, можно ждать относительно высокого интереса к посещению летних веранд кафе и ресторанов,— предполагает г-н Скороходов. 

Тем не менее, многие арендаторы коммерческих помещений не пережили карантинные ограничения: на Кузнецком мосту доля вакантных помещений может достигать 15%, оценивает руководитель отдела стрит-ритейла JLL Екатерина Подлесных. В ближайшие месяцы рост доли свободных помещений продолжится, так как ритейлеры начнут закрывать нерентабельные точки, считает ведущий консультант направления «стрит-ритейл» компании «Магазин магазинов» Ольга Свиридова

Читайте также >>> Пустеющие гиганты. Россияне больше не ходят в торговые центры

Кроме того, пока владельцы помещений не готовы на существенное снижение ставок, но могут пойти на обоснованный торг и дисконт на первоначальное время. Тогда как торговые сети рассчитывают на скидки в 30-40% по сравнению с докризисными ставками. Что касается торговых центров, то там пока не смогли открыться 1% арендаторов, хотя по итогам третьего квартала ожидается рост вакантности. При этом в ведущих торгцентрах ставки сохранятся на докризисном уровне.

Читайте также >>> Торгцентры растеряли 70% посетителей. Как они решают вопросы с арендаторами?

В отличие от Москвы, во многих других крупных городах полноценно торговые центры еще не открылись из-за сохраняющихся карантинных ограничений. 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Я для себя еще ничего не решил». Путин допустил выдвижение на новый президентский срок«Я для себя еще ничего не решил». Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
    6 903
  • Россиян просят отдыхать в России. Куда и за сколько можно уехать в отпуск в 2020 году?Россиян просят отдыхать в России. Куда и за сколько можно уехать в отпуск в 2020 году?
    8 028
  • Режим ограничений в Свердловской области продлили до 29 июняРежим ограничений в Свердловской области продлили до 29 июня
    14 805
  • Визовый центр Великобритании возобновляет работу в ЕкатеринбургеВизовый центр Великобритании возобновляет работу в Екатеринбурге
    15 284
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.