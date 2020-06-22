Покупатели потекли в ТЦ: сколько магазинов не пережили кризис и как будут платить выжившие

В Москве Shopping Index (измеряет посещаемость объектов торговой недвижимости), который рассчитывает Watcom Group, на прошедшей неделе достиг 68-70% от значения за аналогичный период 2019 г., пишет «Коммерсантъ». Индекс постепенно восстанавливается с начала июня, тогда как на пике падения он составлял всего 30-35% от прошлогоднего показателя.

В Москве наблюдается хорошая динамика показателя: если не возникнет новых негативных факторов, в начале июля Shopping Index достигнет 80% от прошлогодних значений, указывает президент Watcom Роман Скороходов. Активно восстанавливается также посещаемость торговых точек в помещениях стрит-ритейла: по итогам второй недели июня они достигли 65% от такого же значения в прошлом году.

В условиях усталости от карантинных ограничений и ограниченных бюджетов на отдых, можно ждать относительно высокого интереса к посещению летних веранд кафе и ресторанов,— предполагает г-н Скороходов.

Тем не менее, многие арендаторы коммерческих помещений не пережили карантинные ограничения: на Кузнецком мосту доля вакантных помещений может достигать 15%, оценивает руководитель отдела стрит-ритейла JLL Екатерина Подлесных. В ближайшие месяцы рост доли свободных помещений продолжится, так как ритейлеры начнут закрывать нерентабельные точки, считает ведущий консультант направления «стрит-ритейл» компании «Магазин магазинов» Ольга Свиридова.

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Кроме того, пока владельцы помещений не готовы на существенное снижение ставок, но могут пойти на обоснованный торг и дисконт на первоначальное время. Тогда как торговые сети рассчитывают на скидки в 30-40% по сравнению с докризисными ставками. Что касается торговых центров, то там пока не смогли открыться 1% арендаторов, хотя по итогам третьего квартала ожидается рост вакантности. При этом в ведущих торгцентрах ставки сохранятся на докризисном уровне.

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В отличие от Москвы, во многих других крупных городах полноценно торговые центры еще не открылись из-за сохраняющихся карантинных ограничений.