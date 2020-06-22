Скидки расширили. Минпромторг предлагает россиянам скидку от 10% до 25% при покупке авто

Минпромторг России перезапустил программы льготного автокредитования. С 1 июня получить государственную скидку на машину (10 или 25%) могут значительно больше россиян, при этом максимальная стоимость приобретаемого в кредит автомобиля выросла с 1 до 1,5 млн рублей.

Максимальную скидку в 25%, как и раньше, могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), остальным россиянам положены стандартные 10%.

Частично изменились требования к участвующим в госпрограммах автомобилям. Как и раньше, это должны быть машины исключительно российского производства, но их стоимость теперь может достигать не одного, а полутора миллиона рублей.

Программ стало больше, теперь их четыре. Получить скидку по программе «Первый автомобиль» могут все, у кого есть водительское удостоверение, но никогда не было машины. Вторая программа, «Семейный автомобиль», теперь позволяет оформить льготный автокредит семьям даже с одним несовершеннолетним ребенком (а не с двумя и более, как это было раньше).

Также с 1 июня приобрести автомобиль на льготных условиях также могут работники государственных медицинских учреждений и те, кто сдает машину по программе «Трейд-ин». Во втором случае речь идет об автомобиле старше 6 лет, который находился в собственности нынешнего владельца более одного года.