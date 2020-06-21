«Я для себя еще ничего не решил». Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент РФ Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если в Конституции появится соответствующая поправка. Как пишет ТАСС, об этом он сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет, — заявил он.

Путин призвал чиновников не искать ему преемника, а заниматься своей непосредственной работой: «Работать надо, а не преемников искать».

Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников, — пояснил президент.

Он добавил, что считает принятие поправок к действующей Конституции абсолютно правильным, так как она принималась в условиях острейшего внутриполитического кризиса (1993 г.), тогда как «сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом».

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля 2020 г.