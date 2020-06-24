«Мы готовим IT-революцию в агробизнесе»

За прошедшие 20 лет российское сельское хозяйство преобразилось. Теперь страна практически полностью обеспечивает себя своими же продуктами питания. Растет экспорт продовольствия, повышается рентабельность и инвестиционная привлекательность агробизнеса, работают и открываются и крупные предприятия, и фермерские хозяйства. Эти достижения были бы невозможны без финансовой поддержки. В июне свой двадцатилетний юбилей празднует ровесник эволюции агропромышленного комплекса — Россельхозбанк (далее — РСХБ), который стабильно вносит свой вклад в его развитие. В Свердловской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2007 года. Итоги двадцатилетнего труда подвела директор Свердловского РФ Россельхозбанка Татьяна Шилова.

Татьяна Николаевна, какие изменения в сельском хозяйстве за эти 20 лет Вы считаете важнейшими?

— В первую очередь, это факт преодоления экономической неэффективности и спада производства в АПК. За последние 10 лет российские сельское хозяйство совершило мощнейший прорыв, превратившись в передовую отрасль экономики. Одна из целей, ради достижения которой создавался наш банк — сделать сельское хозяйство рентабельным бизнесом. И мы этого добились. С начала госпрограммы развития сельского хозяйства в 2008 году РСХБ направил на его поддержку свыше 8,5 трлн рублей, а Свердловский филиал с начала 2020 года направил на поддержку АПК порядка 670 млн. рублей. Российский аграрий трудолюбив, талантлив, бережно относится к земле. Страна наша богата ресурсами. Чтобы реализовать такой поистине гигантский потенциал, аграрию требуется помощь — причем не только финансовая, но и помощь экспертизой. РСХБ все эти годы оказывал и продолжает оказывать комплексную и системную поддержку сельскому хозяйству.

Какие конкретно проекты Банк помог реализовать?

— С начала реализации нацпроекта «Развитие АПК» при содействии Россельхозбанка введены в эксплуатацию около 4 200 аграрных инвестиционных проектов. Однако давайте не будем забывать, что современное российское сельское хозяйство — это не только агрохолдинги и крупные компании. Новой реальностью стало фермерство. Это занятость, социальная стабильность. Это возрождение деревни.

Отмечу, что для нас фермер — это не просто клиент. Это человек и его дело. Многих фермеров мы знаем лично. Мы очень ценим и уважаем работу людей, посвятивших жизнь такому непростому, но любимому и полезному занятию. Причем вклад фермеров трудно не заметить. Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производство товарной массы АПК в масштабах всей России оценивается в 12,9%, это почти вдвое больше, чем в 2010 году. В производстве семян подсолнечника КФХ принадлежит 33%: фактически каждая третья бутылка масла содержит в себе плоды труда представителей малого бизнеса. Наличие хлеба на столе тоже немыслимо без участия фермеров.

Как же вы их поддерживаете?

— Очень важным является льготное кредитование. С 2020 года Свердловский филиал выдал фермерам на сезонно-полевые работы более 390 млн. рублей кредитных средств, это на 26% больше, чем в прошлом году. Мы постоянно совершенствуем линейку продуктов для фермеров. Например, с прошлого года действует «Микро АПК», позволяющий фермеру быстро, в упрощенном порядке получить средства. В этом году мы анонсировали «Зеленый коридор» — возможность действующему клиенту получить новый кредит без повторной подачи документов. Но мы работаем и с теми, кто только встает на путь фермерства. Для таких «новичков» в бизнесе у нас есть инструмент кредитной поддержки «Стань фермером».

И это еще не всё. Время не стоит на месте. Рынок технологий предлагает большое количество полезных решений, и Россельхозбанк поставил задачу адаптировать их для нужд фермеров. В год двадцатилетия Банка мы совершим IT-революцию в агробизнесе: летом будет запущена цифровая экосистема для фермеров.

Что это за система и чем конкретно она поможет фермерам?

— Цифровая экосистема объединит целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она даст возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

Первый блок сервисов направлен на поддержку бизнеса. Среди конкретных инструментов, которые будут включены в экосистему — поиск и привлечение сезонных рабочих. По оценке банка, потребность в этой категории персонала на селе ежегодно достигает 1,2 млн человек. Платформа Россельхозбанка также облегчит для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой. Вторая группа сервисов экосистемы расширит для клиентов рынок сбыта и поможет им в продвижении услуг. Третий блок экосистемы будет представлен облегченной версией продуктового ряда Россельхозбанка.

Экосистема включит в себя все финансовые сервисы, в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования. Основной задачей перевода фермеров на работу через дистанционные каналы является упрощение процедуры получения заемных средств и повышения качества банковского обслуживания. Экосистема в обязательном порядке будет интегрирована со всеми сервисами, которые предусматривают взаимодействие бизнеса с органами государственной власти. Конкретные примеры сервисов: «умная» видеоаналитика гигиены рук, спутниковый мониторинг полей, телеветеринария, диагностика здоровья растений по фото.

Вы сказали, что запускаете экосистему в год двадцатилетия Банка. Чувствуете праздничное настроение?

— Для нас двадцатилетие — это год ударного труда. Мы на практике стремимся делать жизнь людей лучше. Так, мы запустили акцию «Кредит юбилейный» под 6,9%, акцию по вкладу «Юбилейная ставка» под 6%. Кроме того, мы дали старт виртуальной площадке продаж фермерской продукции. Клиенты могут совершать покупки не только за рубли, но и за баллы лояльности программы «Урожай».

Давайте перейдем к более актуальной проблематике. По стране ударил кризис, понизил деловую активность. Как Банк принял этот вызов? Стало ли меньше работы?

— О каком-либо снижении темпов работы РСХБ не могло идти и речи, ведь мы относимся к системно значимым финансовым организациям, являемся опорным банком АПК и чувствуем огромную ответственность за реальный сектор экономики и многочисленных клиентов. Более того, кризис ударил весной, а это — крайне напряженный и ответственный для сельского хозяйства период. Ведь весной идет посевная кампания, которая закладывает фундамент продовольственной безопасности на весь год. Именно сейчас поддержка аграриям очень нужна.

Насколько активно РСХБ участвует в оказании мер поддержки?

— РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки, акцент мы в первую очередь делаем для наших профильных клиентов — агросектора. Среди мер поддержки кредиты на зарплату под 0%, кредитные каникулы, снижение ставки по интернет-эквайрингу. Дополнительно со своей стороны мы расширили возможности электронного документооборота для юридических лиц, сделали бесплатным расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, в честь Дня Победы дали старт акциям с одними из самых выгодных на рынке условий по вкладу и потребительскому кредиту. Делаем доступными оформление цифровой карты и дистанционное получение кредита. Так что даже в такой непростой период банк всеми силами поддерживает население и бизнес. Кстати, хочу сказать огромное спасибо нашим клиентам: они стоически приняли ограничительные правила, перешли на использование систем дистанционного банковского обслуживания.

Говоря об ипотеке, нельзя обойти вниманием льготную сельскую под 2,7%. Какое влияние оказал коронавирус?

— Цифры говорят сами за себя: наш филиал выдал более 300 млн рублей льготной сельской ипотеки. В период ограничительных мер из-за корнавируса снижения спроса не было. Чаще всего в нашем регионе заявки на получение ипотеки поступали на приобретение недвижимости в Первоуральском, Камышловском, Ирбитском, Талицком районах, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Но при этом потенциальные заемщики активно рассматривали и такие направления как Сысерть, Арамиль и другие районные центры области. Свердловчане готовы приобрести дома в сельской местности по цене от 2,5 до 3-х миллионов рублей.

Параллельно сельской ипотеке была запущена выдача сельского потребительского кредита под 3% годовых. Он позволяет провести газ, воду, электричество, отремонтировать дом — забот за городом всегда хватает. Постоянно что-то надо чинить, менять, укреплять. Целевых применений у кредита много, но общее назначение — благоустройство жилья. По своей сути и условиям эти два предложения тоже можно смело назвать антикризисными.

Подведите итог: каким вступает в третью декаду 21 века Россельхозбанк и чего нам ждать от сельского хозяйства? Какие планы дальше?

— Оставаясь профильным институтом поддержки АПК, Россельхозбанк активно развивается как современный, высокотехнологичный, универсальный банк для сельского и городского населения и бизнеса, предлагает конкурентные, выгодные и удобные продукты и услуги. Мы будем активно работать по направлению транзакционного бизнеса, проводить цифровую трансформацию. Обладая одной из самых развитых филиальных сетей, мы продолжим быть «банком регионов». РСХБ и дальше пойдет рука об руку с набирающим мощь агросектором, который успешно завершит импортозамещение и с каждым годом будет представлять мировому рынку все больше качественных российских брендов.

АО «Россельхозбанк» создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.