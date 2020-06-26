«То, что буду работать в IT, я решил еще до университета»

В 2020 году «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года на DK.RU будут опубликованы авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Уральского института химического машиностроения «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов, топ-менеджеры Контура.

Кузница кадров для ИТ — матмех УрФУ — считается одним из самых сложных мест для получения высшего образования, однако именно это всегда привлекало будущих студентов. Легко ли было учиться на матмехе — вспоминает руководитель разработчиков Контура, выпускник Александр Голубев.

Александр Голубев, руководитель Управления разработки в Контуре:

— В 7–8 классе я заинтересовался программированием. Информатика в моей школе начиналась с более старших классов, поэтому я покупал книги-самоучители и потихоньку экспериментировал с Delphi, C++, JavaScript’ом. Это были 2002–2003 гг.

Потом я поступил в девятый физико-математический класс в СУНЦ УрФУ и там увлекся олимпиадным программированием. В общем-то, это и определило мой дальнейший выбор университета и факультета.

В 2007 г. я поступил на математико-механический факультет УрГУ, специальность «Математика. Компьютерные науки». Уезжать из города я тогда (да и сейчас) не хотел, а в пользу матмеха среди остальных мест, где можно прокачаться в программировании, сыграло то, что многие матмеховские преподаватели вели предметы в СУНЦе, и мне нравилось, как они это делают.

Еще я видел, что на матмехе популярно олимпиадное программирование, пожалуй, больше, чем на остальных факультетах в Екатеринбурге. Ну и, кроме того, друзей-одноклассников много на матмех собиралось. На первом курсе в моей группе из 25 человек 15 были из СУНЦа.

Сложно ли было учиться? Я закончил матмех 7 лет назад, и ощущение сложности притупилось. Поэтому кажется, что все было легко. Разве что пять километров кросса бежать на физкультуре было тяжело, это я до сих пор помню.

Большая часть алгебры и матанализа с первого курса была знакома еще со времен СУНЦа, и это помогло войти в учебный ритм. А вот программирование меня поначалу поставило в ступор, хотя до универа у меня уже была какая-никакая подготовка.

Больше всего запомнилась первая пара по скриптам: две минуты знакомства, пять минут кратких вводных для первой задачи и вперед — пиши машину фон Неймана на JavaScript, до конца пары нужно доделать. Вначале сидишь и не понимаешь, с какого края к задаче подступиться. Потом расстраиваешься от того, что продолжаешь ничего не понимать. Затем видишь, что кто-то уже зовет преподавателя показать часть решения, и поэтому злишься на себя за то, что не можешь додуматься, что же надо делать. А потом в голове — щёлк! — понял, что надо делать, и начинаешь быстро-быстро перекладывать возникающие мысли в программный код. К концу пары тогда я не успел, доделывал дома.

То состояние эйфории, когда я преодолел свой ступор, и сейчас мне служит хорошую службу: если я не знаю, как подступиться к задаче, это не значит, что к задаче не существует подхода, скорее всего, я недостаточно на ней сконцентрировался и думаю не о задаче, а о том, что не получится.

Из трудностей могу еще вспомнить АСВТ (аппаратные средства вычислительной техники) и Ассемблер — тяжело у меня с низкоуровневыми языками. Также Haskell на курсе функционального программирования трудно и как-то без энтузиазма у меня заходил. Тем не менее, для написания магистерской диссертации я выбрал не менее функциональный Erlang и защитился на отлично.

Сессии в СУНЦе были у нас с девятого класса раз в полгода, поэтому в университете не пришлось перестраиваться. Однако тяжело на сессиях было не раз. Почти на каждой, начиная со второго курса, думал: «Зря я перед прошлой сессией говорил, что тяжело готовиться — вот сейчас по-настоящему тяжело». Но сессия за сессией проходили, и к четвертому курсу я для себя четко усвоил: «Да, эта сессия сложнее предыдущей, но ты ведь и про прошлую так думал, и ничего — сдал на отлично. Так что будь спокоен и готовься, ты справишься». Эта усвоенная в студенческие годы мантра мне по-прежнему помогает и в работе, и в личных делах.

Университетское образование было однозначно полезным, так как являлось фундаментальным. Фундаментальным не потому, что после обучения в УрФУ я стал все-все знать, а потому что эти годы научили меня как решать сложные задачи, как удерживать в голове множество абстракций (в университете для доказательства теорем, на работе — для принятия сложных управленческих решений), как налаживать контакты с окружающими.

Прикладная часть, безусловно, тоже была. Она помогла понять, что из мира IT мне интересно, а к чему душа не лежит. Однако это история лишь про старт профессиональной карьеры, дальше работает только фундамент. Пожалуй, это можно сравнить с родительским воспитанием: мама с папой учат тебя правильно держать карандаш и завязывать шнурки, но насколько ты будешь успешен и счастлив в жизни, определяют совсем не конкретные навыки, а жизненные установки и ценности, которые привили родители.

Про школу УрФУ и преподавательский состав скажу так: если бы я вернулся в 2007 г., зная своих будущих преподавателей, я бы снова поступил на матмех.

Правда, последнее время периодически узнаю о том, что понравившиеся и запомнившиеся преподаватели переезжают и, соответственно, переходят в другие вузы, и от этого становится грустно. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны: раз их зовут в более крупные, в том числе зарубежные вузы, значит, школа преподавательская все-таки сильна. Не была бы сильна — не звали бы.

Историй из студенчества всегда много, но, пожалуй, самая яркая про то, как в 2009 г. на соревнованиях RuCTF наша команда Just4Fun заняла третье место, обойдя все остальные, гораздо более матерые, команды УрФУ.

Суть соревнований CTF (Capture The Flag) в том, чтобы находить благодаря уязвимостям в веб-сервисах команды-противника секретные коды (флаги), защищая при этом свои сервисы. Как видно по названию нашей команды, мы собрались, не особо надеясь на успех, просто чтобы весело провести время. Я до этого в CTF-соревнованиях не участвовал, однако смог обнаружить ошибки в исходном коде сервиса, и через эту уязвимость наша команда нашла существенное количество флагов в сервисах противников и в результате заняла призовое место.

Однозначно университет, преподаватели и однокурсники оказали влияние на мое становление как профессионала. То, что я буду работать в IT, я решил еще до университета, он только помог точнее понять, чего именно я хочу. Компанию, в которой проходило, да и проходит по сей день мое становление в профессиональной сфере, определил университет.

Обилие преподавателей, спецкурсов и олимпиад от Контура закрепило в моем студенческом сознании мысль, куда стоит идти на стажировку. После того, как побывал на стажировке сначала в одной IT-компании, а потом в Контуре, выбор постоянного места работы стал совсем легким.

Переход с матмеха в Контур был похож на переход из СУНЦа на матмех: многих «преподавателей» (руководителей команд) знал еще с университетских лекций и практик, а изрядное количество одногруппников стали коллегами. За это я и благодарен вузу: за хорошую IT-базу, выработку правильных подходов к решению нетривиальных задач и установление контактов с интересными людьми.