«Матмех привил привычку докапываться до сути вещей, не бояться работы»

В 2020 году «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года DK.RU публикует авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Уральского института химического машиностроения «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов, топ-менеджеры Контура.

Матмех УрФУ — один из самых легендарных факультетов, который выпустил не один десяток звезд IT. Легко ли было учиться на матмехе и где в здании университета на ул. Тургенева находился настоящий Хогвартс — рассказывают выпускники факультета Михаил Добровольский и Илья Бублик.

Михаил Добровольский, руководитель направления автоматизации бизнеса на предприятиях в Контуре:

— С направлением обучения я определился не без помощи родителей, еще в школе, выбрав профильный математический класс в гимназии № 18 Нижнего Тагила. В старших классах к этому добавились физмат-курсы тогда еще УПИ и занятия в заочной физтех-школе МФТИ. После такой артподготовки особых сомнений с профилем вуза и факультета для поступления не возникало, оставался вопрос в конкретике.

В 2005 г., после выпускных экзаменов в школе (ЕГЭ тогда еще не было), я успешно сдал вступительные на четыре факультета: матмех и физфак УрГУ, радиофак и ИМТЭМ УПИ. Дальше предстоял очень тяжелый для меня выбор, потому как все варианты были интересны и желанны.

В итоге я остановился на матмехе УрГУ, специальность «Компьютерная безопасность», о чем ни разу потом не пожалел. Ключевых причин было три: во-первых, мне было интересно погрузиться в достаточно новое на тот момент направление информационной безопасности, во-вторых, притягивала атмосфера классического университета, ну, а в-третьих, несколько моих старших знакомых и друзей уже там учились и были очень довольны.

Скажу без прикрас — на матмехе учиться было трудно, причем до самого последнего курса.

В то время, когда у ребят с некоторых других факультетов на четвертом курсе уже было две-три пары в день по четыре дня в неделю, нам добавили профильные предметы по компьютерной безопасности и стало стабильно пять пар в день пять дней в неделю. Да и сами предметы постоянно держали нас в тонусе, легких не было, не считая непрофильных гуманитарных, которые с нас — математиков — спрашивали очень лояльно.

С теплотой вспоминаю лекции А.М. Лахтина по языкам программирования и Л.Б. Ряшко по дифференциальным уравнениям. Это было очень интересно и наглядно, до сих пор храню конспекты! Благоговейный трепет чувствую от воспоминаний про занятия по криптографии, которые бессменно вел Д.С. Ананичев, где мы могли доказывать одну теорему на 20 страницах и это было нормой. Мне особенно трудно давалось зубодробительное программирование на Ассемблере на курсе «Аппаратные средства вычислительной техники», но совместными усилиями с одногруппниками получалось освоить и это.

В целом за годы учебы пришло понимание ценности народной поговорки «Терпение и труд все перетрут». Это осознание очень помогало в дальнейшей жизни и профессиональном пути.

Как всегда говорил наш декан Магаз Оразкимович Асанов: «На матмехе учат учиться». Я прочувствовал это на все 100% и полностью согласен. Фактически годы учебы в универе — это полное реформирование мышления, и главное, что я вынес для себя — способность разобраться в любой теме и области знаний при наличии желания и ресурсов.

Конечно, знания фундаментальной математической науки сами по себе уже не так часто пригождаются в профессиональной деятельности, в отличие от умения мыслить уровнем абстракций и идей, создавать модели и алгоритмы, которое востребовано постоянно.

Если говорить о прикладной составляющей, то матмех дает мощную технологическую базу, с которой можно начинать развиваться в разных направлениях. Я, например, не пошел прямо по специальности в компьютерную безопасность, а начал заниматься программированием. Потом вообще сменил фокус на проектную деятельность и бизнес, оставаясь в отрасли ИТ. Во всех начинаниях университетское образование, сопряженное с жизненным опытом, играло мне на руку.

На мой взгляд, главная ценность высшего образования — это формирование совершенно нового типа мышления у человека. Способности мыслить абстрактно, разбираться в неизвестном, сопрягать разные области знаний и получать что-то новое. Кроме того, человека формирует окружение, а академическая среда в этом смысле — отличный драйвер развития. Возможность жить в окружении единомышленников и творить вместе с ними бесценна.

Отдельное место в моей университетской жизни занимают клуб «Хакердом» и соревнования по информационной безопасности RuCTF, которые мы организовывали. В клубе собирались все, кому была интересна компьютерная безопасность, и самостоятельно изучали эту интересную тему.

У «Хакердома» была своя «обитель» — компьютерная комната в подвале на Тургенева, которую все называли Хогвартс! Там не действовали университетские ограничения по работе с компьютерами, не было охранников-лаборантов, а полная свобода для творчества «белых хакеров».

Хорошо помню, как я вечером заглянул в Хогвартс к матмеховским друзьям, которые разбирались с сетевыми устройствами, готовя одно из первых соревнований RuCTF, году в 2008–2009. Парни попросили меня помочь нарезать бейджи для участников, я согласился и мастерил до поздней ночи, пока не закончил. Постепенно я стал членом клуба, сдружился с ребятами и вплоть до 2015 г. занимался организацией этого события, теперь уже международного масштаба.

В бизнесе для меня важны три вещи: коммуникации с людьми, умение пробовать новое и системное мышление. Университет, бесспорно, оказал значимое влияние на эти навыки. Это плацдарм, с которого может начаться что-то большое. Что интересно, один и тот же универ дает огромную палитру возможностей и навыков для разных людей, и каждый берет свое.

Для меня, например, фундаментальная математика явилась средством прокачки системного мышления, а для кого-то это прикладной инструмент ежедневной работы. Главное — взять свое и эффективно применить в жизни. Если через какое-то время я снова сменю фокус деятельности, то не сомневаюсь — университетская школа и образ мышления будут прочным фундаментом для этого.

Я считаю школу УрФУ и преподавательский состав одними из сильнейших в стране, а в некоторых областях науки — и в мире. Важно поддерживать этот уровень и вовлекать молодых преподавателей, создавать условия для интересной и комфортной деятельности.

В настоящее время, когда технологии развиваются семимильными шагами, для этого особенно необходимо сотрудничество бизнеса и образования. Совместные программы обучения, поддержка талантливых студентов и преподавателей, активное сотрудничество — все это дает большой вклад в сохранение высокой планки высшего образования на Урале. Здесь Контур выступает давним и надежным партнером УрФУ и активно вкладывается в совместное развитие.

Без преувеличения универ оказал ключевое влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Так, обоим моим приходам в Контур я обязан своему преподавателю, а потом коллеге и другу Льву Плинеру. На самую первую постоянную работу меня позвал одногруппник и друг Артем, а сменить деятельность с программирования на ИТ-бизнес и управление меня подбил матмеховский друг Дмитрий Истомин. Множество знакомств и полезных контактов были обретены во время организации соревнований RuCTF, которые проходили при постоянной поддержке наших профессоров и преподавателей Виталия Анатольевича Баранского и Магаза Оразкимовича Асанова.

Университетский мир — это огромный аккумулятор и магнит человеческих талантов, идей и людей. Именно поэтому влияние альмаматер на жизнь так велико, и лично для меня продолжается по сей день.

Илья Бублик, руководитель направления «Электронный документооборот и взаимодействие между предприятиями» в Контуре:

— Я выбирал между истфаком и матмехом УрГУ. В итоге в 2001 г. поступил на матмех, потому что посчитал, что после него будет проще найти работу. Как показала практика, не прогадал.

Учеба давалась непросто, особенно математика — алгебра, математический анализ, функциональный анализ и т.д.

Когда я поступал на матмех, у меня не было такой скорости мышления и такой обширной базы знаний, как у многих одногруппников, поэтому свое приходилось брать усидчивостью. И я очень старался. Ходил почти на все лекции, подолгу делал домашнее задание, многие вещи спрашивал у ребят из группы.

Во многом поэтому мне запомнились лекции Вениамина Вольфовича Расина и Евгения Владиславовича Ошмана. Сейчас я чуть лучше понимаю, насколько непростая у них была задача — сделать из вчерашних школьников с соответствующим уровнем дисциплины и осознанности настоящих студентов. Они давали ту базу, которую мы использовали практически все время учебы на факультете.

При этом с прикладными предметами — программированием, базами данных — мне было чуть полегче, но и запомнились они меньше.

Я очень благодарен университету за кругозор. До сих пор в самых неожиданных ситуациях использую знания, которые получил на факультете. Благодарен, что в нас воспитали готовность самостоятельно разбираться с любой задачей, докапываться до сути, критически относиться к сформулированному решению.

Вообще сильная черта преподавательского состава была в том, что он умел пройти по очень тонкой грани: с одной стороны, заинтересовать нас, сформулировать вопросы, на которые нужно ответить, а с другой стороны, не отвечать на эти вопросы за нас, давая возможность разобраться самостоятельно.

На первом курсе я познакомился со своей будущей супругой, которая училась на факультете социологии. И до сих пор помню, как мы с ней договаривались приезжать до первой пары и встречались в переходе между зданиями на Ленина и Тургенева. Мы общались, время до первой пары летело очень быстро. Примерно в 8.55 утра по переходу проходил Вениамин Вольфович Расин, который вел у нас первую пару. С этого момента у меня оставалось ровно две минуты, чтобы закончить общение, успеть добежать до аудитории и попасть туда раньше Вениамина Вольфовича: он не пускал опоздавших.

Матмех сыграл очень большую роль в моей профессиональной жизни. Начнем с того, что в Контур мы с потока попали всемером. Спустя 15 лет трое из того набора работают в Контуре.

Почти все мои будущие руководители учились на матмехе, я слышал легенды про них, сталкивался с ними на факультете, общался с ними, видел, как они принимают решения. Матмех выровнял наш культурный контекст, дал общие ценности и возможность договариваться на базе этих ценностей. Благодаря сотрудникам Контура, преподававшим на матмехе, я получил необходимые прикладные знания для того, чтобы быть востребованным специалистом.

Я благодарен вузу за выработанную привычку докапываться до сути вещей, не бояться работы, не бояться спрашивать, если чего-то не знаешь. Ну и за кругозор. Он на определенном этапе становится важнее конкретных прикладных знаний.

Я благодарен вузу за возможность познавать этот мир во всем его многообразии, за друзей и товарищей, за школу жизни. Это как семья, в ней бывает по-разному, но это то, что остается с тобой на всю жизнь.