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Тир, пейнтбол, конная база: в Екатеринбурге откроется новый спортивный комплекс

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Тир, пейнтбол, конная база: в Екатеринбурге откроется новый спортивный комплекс
Иллюстрация: «ПКФ «Палникс»

ООО «ПКФ «ПАЛНИКС» начало освоение четвертой очереди одноименного коттеджного поселка. В планах — возвести большой спортивный комплекс, который смогут посещать не только жители «Палникса».

Спортивный объект расположится на четвертом километре Чусовского тракта и займет 10 га площади. На этой территории расположатся конно-спортивная база, стрелковый тир с площадками для пейнтбола и физкультурно-игровой комплекс с открытыми спортивными площадками.

Тир, пейнтбол, конная база: в Екатеринбурге откроется новый спортивный комплекс 1

Ввести объект в эксплуатацию планируется уже этим летом. Появление такого комплекса поможет горожанам и жителям КП «Палникс» разнообразить свой свой отдых и поддержать спортивную форму, говорят в компании. ООО «ПКФ «ПАЛНИКС» руководствуется не только желанием получить прибыль от продажи объектов на территории поселка, но и стремлением обеспечить своих клиентов комфортной средой обитания и инфраструктурой.

В настоящее время ООО «ПКФ «Палникс» ищет операторов-организаторов развлечений, которые смогут вести бизнес на новом объекте.

Справка

 
Компания «ООО «ПКФ» ПАЛНИКС» основана 1992 году. Это строительная компания, которая выполняет функции генподряда и службы заказчика и осуществляет комплексное освоение территории. Благодаря грамотному маркетинговому анализу и продуманным концепциям, все строительные объекты компании отличают неизменно высокое качество с глубокой проработкой деталей.
 

 

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