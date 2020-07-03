Тир, пейнтбол, конная база: в Екатеринбурге откроется новый спортивный комплекс

Спортивный объект расположится на четвертом километре Чусовского тракта и займет 10 га площади. На этой территории расположатся конно-спортивная база, стрелковый тир с площадками для пейнтбола и физкультурно-игровой комплекс с открытыми спортивными площадками.

Ввести объект в эксплуатацию планируется уже этим летом. Появление такого комплекса поможет горожанам и жителям КП «Палникс» разнообразить свой свой отдых и поддержать спортивную форму, говорят в компании. ООО «ПКФ «ПАЛНИКС» руководствуется не только желанием получить прибыль от продажи объектов на территории поселка, но и стремлением обеспечить своих клиентов комфортной средой обитания и инфраструктурой.

В настоящее время ООО «ПКФ «Палникс» ищет операторов-организаторов развлечений, которые смогут вести бизнес на новом объекте.