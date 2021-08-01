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Екатеринбург
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Ростов-на-Дону
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Новости Екатеринбурга
Картина дня делового человека — самые важные события города, страны, мира
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in@dk.ru
17:17 14.10.2021
Рестораторы задумались об альтернативных доходах на фоне ввода QR-кодов. С чего начать?
«Я 20 лет занимаюсь приготовлением еды и управлением в области ресторации, в рынок питания я верю. Каким образом можно инвестировать в него?». Что общего между кулинарией и инвестициями.
#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ
16:49 14.10.2021
Свердловские власти расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о новых требованиях по обязательной вакцинации.
#ВАКЦИНАЦИЯ
#КОРОНАВИРУС
16:43 14.10.2021
Медиахолдинг «Эксперт» признали банкротом
Банкротство инициировал один из крупнейших кредитор — госкорпорация ВЭБ.РФ. Судьба медиахолдинга была решена еще в 2018 году: актив готовятся передать новому собственнику.
#МЕДИА
#НОВОСТИ
16:25 14.10.2021
Ресторанный рынок Екатеринбурга несет потери. В городе закрылась популярная сеть
Посетители не смогли сегодня попасть в рестораны Friends: заведения, которые находятся в «Гринвиче» и Victory Mall, закрыты «по техническим причинам». Также не работает доставка.
#ОБЩЕПИТ
#РЕСТОРАНЫ
#ЛАЙФХАКИ
#ЛАЙФХАКИ
#ВЛАСТИ
#НОВОСТИ
15:52 14.10.2021
У знаний тоже есть период полураспада. Как понять, что пора опять браться за книги
14:52 14.10.2021
«Будешь жирным». Про детей, которые едят конфеты, и выгоревших взрослых
13:37 14.10.2021
Владимир Якушев, полпред: «Если поймаем волну, окажемся в лидерах по всем фронтам»
Все человеческие теории и убеждения смертны. То, что считается истиной сейчас, к 2030-му году, вероятно, будет звучать как глупость. Почему так происходит?
Мы не обращаем внимания на слишком многие вещи из нашей повседневной жизни. Дети снова едят конфеты килограммами, а вы не чувствуете ничего? Это весьма тревожные звоночки.
«Роль Уральского федерального округа в экономике России значительна. В УрФО проживает всего 8% россиян, но при этом доля валового регионального продукта в суммарном ВРП страны составляет 15%».
#КОРОНАВИРУС
#НОВОСТИ
#БИРЖА
#НОВОСТИ
#ПРОИСШЕСТВИЯ
#ЭКОЛОГИЯ
13:07 14.10.2021
«Новый стимул для вакцинации». Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам
12:24 14.10.2021
«Циан» выходит на IPO в России и США. Компания рассчитывает привлечь $1 млрд
11:35 14.10.2021
Из-за горящих торфяников екатеринбуржцы дышат отравленным воздухом. Дым дошел до Тюмени
«Отними у народа спиртное — это будет народное волнение». Общественный омбудсмен по защите бизнеса считает, что такой способ стимуляции россиян вакцинироваться от коронавируса будет эффективным.
Сервис по аренде и продаже недвижимости, контролирующий более 20% российского рынка, подал заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и планирует провести листинг на Мосбирже.
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили содержание вредных веществ в воздухе над Екатеринбургом и выяснили, что ПДК нарушены более чем в два раза.
11:08 14.10.2021
Уральскому бизнесу расскажут, как минимизировать риски при участии в госторгах
Антимонопольные органы не обременяют процесс доказывания картельных сговоров поиском прямых доказательств. Для констатации нарушения им достаточно проанализировать ряд косвенных факторов.
#НОВОСТИ
10:44 14.10.2021
Соседский центр с коворкингом и яркая архитектура: каким будет новый квартал на юге Центра
«В маленькой квартире почти невозможно выделить изолированную зону. Мы нашли решение в соседском центре». Каким будет жилой квартал «Астон.Событие», наполненный инфраструктурой для работы и общения.
#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
09:05 14.10.2021
Как избежать обвинений в дроблении. Пошаговая инструкция от Ярослава Савина
Юридическая модель ГК должна соответствовать реальным бизнес-процессам. Соблюдением этого правила мы вычеркиваем сразу пять признаков искусственного дробления, четыре из которых — «снайперские».
#ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
#БИЗНЕС
07:19 14.10.2021
«Мы входим в эпоху налогов на накопленное богатство. Консенсус смещается в эту сторону»
«Большинство будет платить очень низкие налоги, и только люди с огромным накопленным богатством — существенную часть налогов». Как пандемия ускоряет экономические перемены — Олег Ицхоки.
#НАЛОГИ
#КОРОНАКРИЗИС
#СИЛОВИКИ
#НОВОСТИ
#КОРОНАВИРУС
#НОВОСТИ
#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
#НОВОСТИ
22:39 13.10.2021
Силовики смогут блокировать любые денежные переводы на 10 дней без решения суда
21:27 13.10.2021
Кто заплатит за QR-код? Титов призвал региональные власти относиться к бизнесу адекватно
21:05 13.10.2021
Виктория Нуланд «вполне откровенно» обсудила интересы США с российскими дипломатами
Воспользоваться этим способом они смогут при угрозе общественной безопасности, к которой относят терроризм и торговлю наркотиками. Если блокировка произошла с нарушениями — через 48 часов ее снимут.
«Толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус. Ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет вклад в борьбу с пандемией». Бизнес-омбудсмен обратился к главам регионов.
До начала октября 2021 года заместитель госсекретаря США была включена в черный список и не могла получить визу в РФ. В Москве она провела ряд встреч — с заместителем министра и помощником президента.
#ЛАЙФХАКИ
#ИСТОРИЯ
#ГОРОД
19:15 13.10.2021
Мир негатива: почему в новостях говорят только о плохом
19:00 13.10.2021
Управлять бизнесом, опираясь на данные: лучшие практики цифровизации
18:17 13.10.2021
Куйвашева услышали. Заброшенная больница в Зеленой роще больше не памятник архитектуры
Негативные новости нужны в первую очередь нам самим, доказывают исследования. Но всегда важно помнить, что на планете, на которой живут 8 млрд человек, происходит и хорошее.
Принятие обоснованных управленческих решений невозможно без надежных наборов данных, но более половины компаний до сих пор вынуждены собирать необходимую руководителям информацию вручную.
Здание 1930-х годов постройки, давно заброшенное и находящееся в ужасном состоянии, вероятно, встроят в новый парк. Ранее из-за статуса, присвоенного Минкультом, с больницей ничего не могли сделать.
17:27 13.10.2021
СвЖД с начала 2021 г. увеличила выплаты налогов в бюджеты регионов
За девять месяцев 2021 г. Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 17,5 млрд руб. (+14% к аналогичному периоду 2020 г.).
#НОВОСТИ
17:02 13.10.2021
В Екатеринбурге российские промышленники и французские бизнесмены обсудили greentech
Международная встреча состоялась в Екатеринбурге не просто так. Урал расценивают как потенциального гиганта зеленой индустрии будущего.
#ЭКОЛОГИЯ
#ТЕХНОЛОГИИ
16:24 13.10.2021
Сбербанк профинансировал обновление стадиона «Калининец»
СОК «Калининец» ждут серьезные перемены: на территории появятся крытый спорткомплекс более 6 тыс. кв.м., разминочный стадион для метания спортивных снарядов и т.д. Сбер выделил на работы 730 млн руб.
#СПОРТ
#УНИВЕРСИАДА
16:09 13.10.2021
«Брусника» раскрыла данные о доходах в 2021 году — они заметно выросли
За девять месяцев застройщик заработал 18,5 млрд руб. Штаб-квартира тюменской компании сейчас находится в Екатеринбурге, но в Тюмени у нее реализуется несколько крупных проектов.
#НОВОСТИ
#НОВОСТИ
#ВАКЦИНАЦИЯ
#КОРОНАКРИЗИС
#ВЛАСТЬ
#ПОЛИТИКА
15:03 13.10.2021
В Детском хосписе появился Центр нутритивного питания. Проект поддержал уральский бизнес
14:46 13.10.2021
QR-коды сделают рынок тотально черным. Салоны красоты обратились к Куйвашеву
14:07 13.10.2021
Дмитрий Ионин ― новый заместитель Куйвашева. Ему отданы вопросы цифровизации и Универсиада
«Девочка 16 лет весила 7 кг 800 гр. Через 3,5 месяца, благодаря энтеральному питанию, она стала весить 16 кг». Благополучатель Екатерининской Ассамблеи завершил проект по лечебному питанию детей.
Ассоциация предпринимателей индустрии красоты просит исключить салоны из списка «чистых зон». На рынке и сейчас 80% мастеров работают неофициально, никак не соблюдая требования Роспотребнадзора.
Подписан указ о назначении отказавшегося от участия в выборах Дмитрия Ионина. Он станет одним из заместителей губернатора и уже готовится вылететь из Москвы в Екатеринбург.
#НЕДВИЖИМОСТЬ
#НОВОСТИ
#ВАКЦИНАЦИЯ
#КОРОНАКРИЗИС
12:55 13.10.2021
Раскупаются мгновенно. Хозяева выставленных на продажу квартир полны оптимизма
10:17 13.10.2021
УБРиР увеличил сумму экспресс-кредита для помощи в развитии бизнеса
09:27 13.10.2021
Фитнес-клубы отстояли. Правительство решило не вводить QR-коды для любителей спорта
«Тут уместна аналогия с игрой в гляделки: кто первый моргнет, кто испугается, тот и выйдет на рынок». Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга активно продаются: в любом состоянии и во всех районах.
Банк улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов. Максимальная сумма кредита для юридических лиц составит 1,5 млн руб., для ИП будет увеличена до 2 млн руб.
Уже через несколько недель посетить театр или выставку в регионе можно будет только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании. Фитнес-центры в список будущих «чистых зон» не включили.
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